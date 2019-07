27-jarige man krijgt één jaar cel voor ensceneren van aanrijdingen om bejaarden op te lichten

Schoten - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Saddam E. A. (27) uit Berchem veroordeeld tot een jaar cel en 800 euro boete omdat hij bejaarde bestuurders geld had proberen aftroggelen door een aanrijding te ensceneren.

Saddam E.A. schuimde in april geregeld de Carrefour-parking in Schoten af op zoek naar bejaarde chauffeurs die na het winkelen in hun auto stapten. Als ze uit hun parkeervak reden, liet hij zich op de grond vallen en veinsde hij een aanrijding, waarbij zijn gsm kapot zou zijn gevallen. Hij vroeg vervolgens een schadevergoeding.

Twee slachtoffers betaalden hem, drie anderen hadden door dat er niets niet klopte, waarna hij afdroop. De beklaagde werd opgepakt en bekende. Opmerkelijk: hij had nog maar net een werkstraf van 120 uur gekregen voor gelijkaardige feiten.

Boetes afbetalen

Saddam E.A. verklaarde dat hij dringend geld nodig had om de deurwaarders op afstand te houden. Hij moest namelijk nog voor 50.000 euro aan boetes betalen die hij verzameld had met zijn veelvuldige veroordelingen door de politierechtbank. Hij probeerde wel werk te vinden, maar met zijn gevuld strafblad was dat niet simpel.

De man werd in 2013 veroordeeld tot twee jaar cel voor drugsfeiten. In 2018 kreeg hij een werkstraf voor slagen en verwondingen en dit jaar kreeg hij opnieuw een werkstraf voor oplichting. Zijn meest in het oog springende zaak was die over de onopzettelijke doding van Didier Bartholomeus (25) uit Schilde. Saddam E.A. had de dronken jongeman drie jaar geleden uit zijn illegale taxi gezet in Merksem, waarna hij wat verderop in een dok was gesukkeld en verdronken. De rechtbank vond het vorig jaar niet bewezen dat Saddam E.A. verantwoordelijk was voor zijn dood en sprak hem daarvoor vrij.