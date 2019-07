Realiseert Zulte Waregem na Vincent Kompany naar Anderlecht dé transfer van de zomer met beruchte spits Saido Berahino?

Opvallend transfernieuws van aan de Gaverbeek: spits Saido Berahino (25) traint momenteel mee bij Zulte Waregem. De spits uit de Premier League wil er zijn carrière herlanceren.

Essevee was al behoorlijk actief deze zomer. De club van Francky Dury verkocht Theo Bongonda aan Racing Genk en realiseerde tot nu toe al negen transfers. Vooral de aankoop van Omar Govea en de huurovereenkomsten voor Dimitri Oberlin en Cyle Larin sprongen voorlopig in het oog.

Maar daar komt nu mogelijk verandering in. Saido Berahino van Stoke City is namelijk neergestreken aan de Gaverbeek. Volgens de doorgaans betrouwbare Sami Mokbel van The Daily Mail wil de 25-jarige spits zijn carrière herlanceren in de Jupiler Pro League.

Op het verkeerde pad

De voormalige Engelse belofteninternational zou aanbiedingen uit Italië, Rusland, Turkije en de VS geweigerd hebben en bovendien op het punt staan om zijn contract bij The Potters te verbreken. Die namen Berahino in de winter van 2017 voor bijna 14 miljoen euro over van West Brom. Voor die club scoorde hij in het seizoen 2014/2015 veertien keer in de Premier League, maar daarna liep het mis.

Berahino kreeg twee seizoenen later een dopingschorsing van acht weken aan zijn broek voor het gebruik van “een recreationele drug”. Onlangs nog speelde de spits zijn rijbewijs voor 30 maanden kwijt nadat hij drie keer boven de toegelaten limiet blies bij een alcoholtest in februari. Zijn excuus? Hij zou achtervolgd geweest zijn door een bende gewapende overvallers.

Berahino kwam ook in het nieuws toen hij in 2018 voor de derde keer in drie maanden tijd vader zou geworden zijn. Van drie verschillende vrouwen dus. Ook ontplofte Twitter toen hij voor het eerst in 48 matchen nog eens kon scoren voor Stoke City.

De voorbije maand was hij wel actief op de Afrika Cup, waar hij kapitein van Burundi was. Het land werd echter roemloos uitgeschakeld in de groepsfase zonder een doelpunt te scoren.