In de Luikse gemeente Soumagne wordt sinds vrijdag een amfetaminelab ontmanteld. Dat is maandag vernomen bij het parket in Luik. Het is de eerste keer dat zo’n labo in Wallonië wordt ontdekt, aldus het parket.

Het lab bevindt zich in een landbouwhangar waar sporen van de drugprecursor BMK zijn aangetroffen. BMK, of benzylmethylketon, wordt gebruikt om amfetamines te produceren. Er is nog niemand opgepakt.