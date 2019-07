Animal Rights: “Belgische supermarkten verkochten melk van mishandelde koeien”

Volgens beelden die de Duitse dierenrechtenorganisatie SOKO Tierschutz met een verborgen camera heeft gemaakt, worden de koeien in het grootste melkveebedrijf in de Duitse deelstaat Beieren ernstig mishandeld. Ook verschillende Belgische supermarkten verkopen kazen die afkomstig zijn van het bedrijf, zo stelt Animal Rights maandag.

De beelden van Duitse organisatie werden in mei en juni gemaakt in het melkveebedrijf Endres in Bad Grönenbach. De video werd enkele dagen geleden al in Duitsland verspreid. Daarin is te zien hoe de melkkoeien worden geschopt, gestoken met scherpe voorwerpen en voortgesleept met tractoren. Niet-transportwaardige dieren worden toch trailers in gedwongen. Naar aanleiding van de beelden zijn er aanklachten ingediend tegen de bedrijfsleider en diverse medewerkers.

Els van Campenhout, campagnecoördinator van Animal Rights, zegt dat de kazen van het melkveebedrijf Endres ook in België verkocht werden, door de supermarktketens Albert Heijn, Delhaize en Colruyt. Een groot deel van de geproduceerde melk wordt namelijk afgenomen door kaasmaker Käserei Champignon. Dat is de producent van onder meer de merken Cambozola en Rougette. “Het is tijd dat de consument begrijpt dat aan zuivel net zoveel bloed kleeft als aan vlees”, zegt Van Campenhout. “De koeien en kalveren verdienen medeleven.”

De fabrikant Käserei Champignon heeft intussen wel al meegedeeld dat het niet meer samenwerkt met het betrokken melkveebedrijf.