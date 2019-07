Onrust in VS over bloeddorstige tekensoort: vier koeien en stier volledig leeggezogen

Een bijzonder bloeddorstige tekensoort heeft in de VS al voor de vijfde keer een koe gedood door al zijn bloed uit zijn lichaam te zuigen. Het ministerie van Landbouw waarschuwt voor de Oost-Aziatische langhoornteek, die intussen ook al een mens gebeten heeft.

De stier werd aangetroffen in Surry County in de staat North Carolina en had duizend teken op zich zitten. De vastgestelde doodsoorzaak was acute bloedarmoede. Met andere woorden: de teken hadden al het bloed uit hem gezogen. Het was al de vijfde koe van de eigenaar die op deze manier om het leven kwam.

Bloeddorstig

Experts schrikken niet van de manier waarop de dieren om het leven zijn gekomen. De Oost-Aziatische langhoornteek, die zoals de naam doet vermoeden uit Azië komt, is amper 3 millimeter groot maar staat te boek als een bijzonder bloeddorstige tekensoort. In augustus 2010 werd voor het eerst een dier - een hert - op die manier gedood. Sindsdien dook de soort in meerdere staten en landen op.

Als het dier bloed uit een andere levende soort gezogen heeft, kan het tot vier keer zo groot worden. De langhoornteek gaat grondig te werk en blijft soms tot 19 dagen op haar slachtoffer blijven zitten om zeker te zijn dat al het bloed eruit is.

Ook bij de mens

Er kwam intussen al één melding binnen van een mens die gestoken was door de langhoornteek. Voorlopig is dat onschuldig, maar het ministerie van Landbouw roept toch op tot waakzaamheid omdat het nog helemaal niet duidelijk is of het dier ook ziektes met zich kan meedragen. Kenners hopen van niet, want het dier plant zich razendsnel voor - tot wel 2.000 per worp - en zou daarom door haar agressieve karakter verregaande gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mensen.

In Europa zijn er nog geen meldingen binnengekomen van de teek.

