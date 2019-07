Drie jaar cel geëist voor Duitse “Dokter Dood” die betrokken was bij dood van Vlaamse vrouw

Beveren-Waas - Een openbare aanklager heeft maandag voor de rechtbank in het Duitse Krefeld drie jaar cel geëist tegen de “natuurgenezer” Klaus Ross. Het Duitse gerecht houdt de man verantwoordelijk voor de dood van drie patiënten, onder wie een Belgische vrouw.

Klaus Ross behandelde in 2016 kankerpatiënten in het Duitse dorpje Bracht, vlakbij de zuidoostelijke Nederlandse stad Roermond. Twee vrouwen en een man overleden na deze behandeling. Onder hen een 55-jarige vrouw uit Beveren.

Volgens justitie overleden deze mensen als gevolg van een forse overdosis van het alternatieve middel 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer. Dat preparaat was in 2016 niet goedgekeurd als geneesmiddel, ook al was het gebruik niet strikt verboden. Volgens de Duitse justitie had Ross een ongeschikte weegschaal gebruikt en het middel veel te hoog gedoseerd.

Later maandag houdt de advocate van Ross haar pleidooi. De rechtbank zal in de loop van de namiddag uitspraak doen.