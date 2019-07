Voetballers falen keer op keer bij uitdaging, tot oude bekende van Genk redding brengt

De Gold Cup leverde met Mexico een niet al te verrassende winnaar op. Trinidad & Tobago kwam in Groep D tot amper één punt in drie wedstrijden en werd vroegtijdig uitgeschakeld. Maar het land zorgde wel voor een opmerkelijke video tijdens het toernooi. De spelers probeerden een voetbal via verschillende stationnetjes in een bak te krijgen, maar dat mislukte keer op keer bij de laatste kopbal. Tot Khaleem Hyland er zich mee ging moeien. De ex-speler van Genk (2011-2015) en Westerlo (2015-2017) faalde niet, tot jolijt van zijn ploegmaats.