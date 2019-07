Geviseerde Congresleden dienen Trump van antwoord: “De slechtste, meest corrupte en onbekwame president die we ooit hebben gehad”

De tweets waarin de Amerikaanse president Trump een aantal vrouwelijke parlementsleden oproept om “terug te keren naar hun eigen land” maken veel afkeurende reacties los. De geviseerde vrouwen zien in de tweets het definitieve bewijs dat Trump een racist is, en liefst een einde wil maken aan de diversiteit in de VS. De Amerikaanse president lijkt echter niet onder de indruk van alle kritiek, en haalt in een nieuwe tweet opnieuw uit.

Trump verstuurde zondag drie berichten waarin hij zijn beklag doet over vrouwelijke Democraten, die volgens hem uit landen komen die “de meest corrupte regeringen ter wereld” hebben. Hij zegt dat ze de problemen maar moeten oplossen in de landen “waar ze vandaan komen”. Zonder ze bij naam te noemen lijkt hij te verwijzen naar een groep vrouwen die zich sinds hun verkiezing in het Congres duidelijk verzetten tegen de president.

“Slechtste, meest corrupte en onbekwame president die we ooit hebben gehad”

Ilhan Omar, het eerste Amerikaanse congreslid dat een hoofddoek draagt, wijst er fijntjes op dat ze als Congreslid alleen aan de VS trouw heeft gezworen. “Dat is waarom we ervoor vechten om het te beschermen tegen de slechtste, meest corrupte en onbekwame president die we ooit hebben gehad.”

Mr. President,



As Members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States.



Which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen. https://t.co/FBygHa2QTt — Ilhan Omar (@IlhanMN) 14 juli 2019

Want a response to a lawless & complete failure of a President?



He is the crisis.

His dangerous ideology is the crisis.

He needs to be impeached. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 14 juli 2019

Alexandria Ocasio-Cortez, met een Puertoricaanse moeder, wijst er eveneens op dat het land waar ze vandaan komt de VS is. “Je bent kwaad omdat je tegen een Amerika waar wij deel van utmaken bent.” Ze beschuldigt hem ervan “een bang Amerika” als basis voor zijn “rooftocht” te gebruiken.

You are angry because you can’t conceive of an America that includes us. You rely on a frightened America for your plunder.



You won’t accept a nation that sees healthcare as a right or education as a #1 priority, especially where we’re the ones fighting for it.



Yet here we are. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 14 juli 2019

“We gaan nergens heen”

De zwarte Ayanna Pressley ziet in de tweets een perfecte illustratie van wat racisme is. “We gaan nergens heen. Behalve terug naar Washington, om er te vechten voor de families die je dagelijks marginaliseert en kwaad over spreekt”, richt ze zich tot Trump.

THIS is what racism looks like. WE are what democracy looks like. And we’re not going anywhere. Except back to DC to fight for the families you marginalize and vilify everyday. pic.twitter.com/vYzoxCgN0X — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) 14 juli 2019

Congresvoorzitter Nany Pelosi neemt het ook op voor haar partijgenotes. Zij noemt de opmerkingen van Trump “xenofobe commentaren die bedoeld zijn om ons land te verdelen”. Ze ziet er ook onomwonden het bewijs in dat Trumps slogan ‘Make America Great Again’ voor hem eigenlijk gewoon neerkomt op Amerika blank maken.

I reject @realDonaldTrump’s xenophobic comments meant to divide our nation. Rather than attack Members of Congress, he should work with us for humane immigration policy that reflects American values. Stop the raids - #FamiliesBelongTogether! — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 14 juli 2019

Haat

Ook in de Amerikaanse media wordt geschokt gereageerd. De New York Times wijst erop dat Trump het racistische vuur weer aanwakkert. “Geen enkele recente president is er zo in geslaagd om in te spelen op de haat van blanke Amerikanen”, klinkt het in een analyse.

Ook nieuwszender CNN stelt onomwonden vast dat het om racistische opmerkingen gaat. “De president gebruikt racistische taal om onterecht te suggereren dat de progressieve Democrates geen Amerikaanse burgers zijn”. Volgens de zender is de “meest openlijk racistische” opmerking van Trump echter niet verrassend meer.

Trump herhaalt kritiek

De president is echter niet onder de indruk van alle kritiek, en haalde maandagmiddag opnieuw uit naar de vier Congresleden. Zo wil Trump dat de “radicaal-linkse congresvrouwen zich verontschuldigen tegenover ons land, het volk van Israël en zelfs tegenover het kabinet van de president”.

Verder vindt hij dat de vrouwen zich moeten verontschuldigen voor “de vuile taal die ze hebben gebruikt en de verschrikkelijke dingen die ze hebben gezegd”. Bovendien zegt Trump dat “zoveel mensen boos zijn op hen en hun vreselijke en walgelijke acties”.