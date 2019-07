Duitser die voor de kick met loeiende ziekenwagen rondtoerde moet half jaar naar gevangenis

Een 36-jarige Duitser moet voor een half jaar achter de tralies, omdat hij zich ten onrechte voor een officieel lid van een spoeddienst uitgaf, terwijl hij helemaal niet met zwaailichten en loeiende sirene in een ziekenwagen mocht rondrijden.

De man was actief als hulpje in een ziekenhuis, maar had niet het officiële statuut van hulpverlener. Hij mocht hooguit de ambulance in en uit de garage van het ziekenhuis rijden, maar niet ermee de stad doorkruisen. Toch deed hij dat in mei vorig jaar: de man reed rond in een ambulance met lichten en geluidsinstallatie aan, met als gevolg dat aan verkeerslichten en kruispunten andere auto’s voor hem aan de kant gingen.

De man gaf voor de rechter toe dat hij onzorgvuldig had gehandeld. “Ik had net een zware scheiding achter de rug en een hoop persoonlijke problemen. Ik heb de rit door de stad gemaakt, omdat dit me een kick gaf”, zei de man. Hij had zelfs een nagemaakt paspoort ontworpen waarop stond dat hij een officiële hulpverlener was, mocht iemand hem daarnaar gevraagd hebben.

De man werd maandag veroordeeld voor het onwettelijk uitoefenen van een beroep. Het rijbewijs van de 36-jarige Duitser wordt voor vijf jaar ingetrokken, besliste de rechter maandag. Er is wel nog beroep mogelijk tegen de uitspraak.