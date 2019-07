Opnieuw nazi-memorabilia aangeboden op antiekmarkt in Tongeren

Tongeren - In Tongeren zijn opnieuw nazi-memorabilia aangeboden op een antiekmarkt.

Nadat vorig jaar een handelaar betrapt werd toen die nazi-memorabilia verkocht, werd het marktreglement van de Tongerse antiekmarkt in juni verscherpt. Zo werd het aanbieden van memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog waarop merktekens van de nazi’s of de SS te zien zijn, verboden. Maar hardleerse handelaars kunnen dit omzeilen door die merktekens af te plakken. Er staat wel een uitzondering in het reglement voor de verkoop van oorlogsboeken met foto’s met nazi-symbolen, of postzegelverzamelingen uit de oorlogsjaren.

Zondag werden echter opnieuw voorwerpen met een swastika en gebruiksvoorwerpen met zulke symboliek aangetroffen. “Het grote probleem op antiek- en brocanteriemarkten is om een onderscheid te maken tussen originelen en replica’s. We proberen de reputatie van de antiekmarkt zo te houden dat we gaan voor originele producten en dat er geen nieuwe gerepliceerde producten verkocht worden onder het mom dat ze oud zijn. Dat is een moeilijke opdracht, want de technieken zijn zo geavanceerd dat je dit niet met één oogopslag kunt zien.”

Bijkomende controles

Schepen van Economie Marc Hoogmartens (Tongeren.nu) kondigt bijkomende controles aan. “In juni hebben we het marktreglement aangepast en we gaan erop toezien dat het goed wordt toegepast”, zo laat Hoogmartens weten. “Maar we mogen dit niet overroepen. Het blijft marginaal. Het zijn maar één of twee handelaars op bijna driehonderd die zulke voorwerpen aanbieden.”

De aanpassing van het reglement werd vooraf besproken met de vaste standhouders en daar waren toen geen opmerkingen over, volgens de schepen van Economie. “We zullen ze daaromtrent in de toekomst ook specifiek informeren zodat ze weten wat toegelaten is en wat niet.” Hardleerse standhouders die het reglement niet naleven, kunnen in de toekomst geweerd worden van de antiekmarkt. “We gaan daar initiatieven rond nemen zodat ze weten wat het reglement inhoudt. Als men volhardt in de boosheid, kunnen ze ook geweerd worden”, aldus nog de schepen.