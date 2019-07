Nog geen onderzoek lopende bij arbeidsauditoraat naar ‘escort Lynn’

Het arbeidsauditoraat Antwerpen is nog geen onderzoek gestart naar de escortdame in de zaak rond N-VA-parlementslid Kris Van Dijck. Of dat zal gebeuren, is onder meer afhankelijk van de mate waarin de inspectiediensten inbreuken zullen vaststellen. Zo raakte afgelopen weekend bekend dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onderzoekt of de escortdame onterecht een werkloosheidsuitkering heeft gekregen.

‘Escorte Lynn’ kwam vorige week samen met toenmalig Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) in opspraak na een artikel op de website van P-magazine. De vrouw zou aan de slag geweest zijn bij de betwiste vennootschap E-Media, die twee jaar na de oprichting failliet ging, waarna ze aanspraak kon maken op een vergoeding uit het Fonds Sluitingen Ondernemingen (FSO). Van Dijck zou haar daarbij hebben geholpen door het kabinet van toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) te vragen spoed te zetten achter het dossier.

Mogelijk kreeg de escortdame ook een werkloosheidsuitkering. De RVA onderzoekt of dat inderdaad zo is, en of die uitkering al dan niet gerechtvaardigd was.

