‘Transferitis’ bij Club Brugge: Marvelous Nakamba weigert te trainen, blauw-zwart weigert bod uit Engeland

Verliest Club Brugge na onder andere Wesley Moraes en Stefano Denswil nog een speler? Marvelous Nakamba wil koste wat het kost weg bij de Belgische vicekampioen en weigert te trainen.

De 25-jarige middenvelder zat de voorbije weken met Zimbabwe in Egypte voor de Afrika Cup en moest zich maandag normaal gezien melden in Brugge. Nakamba zit momenteel echter in Parijs en weigert nog langer te trainen met blauw-zwart. Hij wil namelijk absoluut vertrekken omdat hij vorig seizoen nauwelijks aan spelen toekwam.

Premier League-club Aston Villa biedt rond de 10 miljoen euro voor de Zimbabwaan, maar Club Brugge wil dat bod niet aanvaarden. Nakamba hoopt echter dat de transfer maandag nog rondkomt.

“Hij is in het verleden een belangrijke speler geweest, dus alleen als er heel grote bedragen ­komen, kan er gepraat worden”, klonk het eind juni bij Club. Aanvankelijk dacht de vicekampioen aan 8 miljoen voor Nakamba, toen Bundesliga-promovendus FC Köln interesse toonde, maar heeft zijn prijskaartje voor de in 2017 van Vitesse overgekomen middenvelder dus blijkbaar verhoogd.

Nakamba heeft bij Club nog een contract tot 2021. Vorig seizoen maakte de defensieve middenvelder 23 optredens voor blauw-zwart, waarvan achttien in de competitie.