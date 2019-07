Opnieuw een jaar op de bank en dat richting een EK? Simon Mignolet lijkt gewoon bij Liverpool te blijven

Ondanks dat Simon Mignolet naar speeltijd snakt bij Liverpool, verwacht trainer Jürgen Klopp niet dat zijn reservedoelman deze zomer vertrekt. Klopp hoopt dat de 31-jarige Rode Duivel zijn contract op Anfield gewoon uitdient.

Bij Liverpool is Mignolet back-up voor de Braziliaanse doelman Alisson. De 36-voudig international werd in de zomer van 2018 voor een slordige 62,5 miljoen euro gekocht van AS Roma en werd de onbetwiste nummer één op Anfield. Tot ongenoegen van Mignolet, die in maart aangaf te willen vertrekken voor meer speeltijd.

Mignolet zag eerder doelman Karius wel een transfer krijgen. “Van wat ik heb gehoord de laatste maanden, wil Mignolet gewoon blijven”, vertelde Klopp na afloop van het oefenduel met Bradford City. “Voor de zomervakantie hebben we elkaar gesproken waar ik een positief gevoel aan overhield. Bij een club als Liverpool heb je minstens twee topkeepers nodig. Met Alisson en Simon hebben we dat. Het is een goede situatie voor onze club.”

De Limburger speelde afgelopen seizoen geen minuut in de Premier League. De Rode Duivel, die in de zomer van 2013 overkwam van Sunderland, kende twee minder succesvolle bekerwedstrijden als doelman van de Reds. Zowel tegen Chelsea (League Cup) als Wolverhampton Wanderers (FA Cup) ging het elftal, voornamelijk bestaande uit reservespelers, met 1-2 onderuit.