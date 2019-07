Gaia klaagt Roemeens “dodentransport” van schapen aan: “Hijgende dieren, bijna verstikt, die letterlijk onder hun huid kookten”

Gaia roept de Europese Commissie op om krachtig op te treden tegen Roemenië, omdat het land het transport van 70.000 schapen naar het Midden-Oosten toelaat. Volgens de dierenrechtenorganisatie sterven veel dieren tijdens de reis en lijden de andere dieren wekenlang op zee.

Het Koeweits bedrijf KLTT gaat 70.000 schapen vanuit Roemenië verschepen naar het Midden-Oosten. Volgens Gaia gaat het om een van de grootste transporten van levende dieren ooit. Tientallen dierenrechtenorganisaties en de Eurocommissaris van Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis, riepen de Roemeense regering al op om het transport te verbieden. In zijn pleidooi benadrukte Andriukaitis onder meer dat het transport door de extreme temperatuursomstandigheden op de zeeroute niet aan de Europese wetgeving kan voldoen. Maar Roemeens minister van Landbouw Petre Daea sloeg de verzoeken in de wind.

“Hijgende dieren, bijna verstikt, die letterlijk onder hun huid kookten”

In 2018 raakten onderzoekers van de dierenwelzijnsorganisatie Animal Australia aan boord van KLTT-schepen. “Ze ontdekten hijgende dieren, bijna verstikt, die letterlijk onder hun huid kookten. In hutten opeengepakt om de winst te maximaliseren, kunnen niet alle schapen de eet- en drinkbakken bereiken. Velen sterven en raken onder hun eigen uitwerpselen bedolven. Anderen lijden wekenlang op zee”, zegt Gaia.

Volgens Gaia stierven op KLTT-schepen sinds 1980 al zowat 1,5 miljoen dieren. De nieuwe lading van 70.000 schapen, bedoeld voor het Offerfeest in augustus, is aangekomen in de Roemeense haven van Midia, aan de Zwarte Zee, waar ze verscheept zal worden naar de Perzische Golf.

Tegenstand

De Belgische dierenrechtenorganisatie roept de Europese Commissie nu op om dringend een inbreukprocedure op te starten tegen Roemenië, omdat dieren volgens de Europese regels niet mogen worden getransporteerd op een manier die onnodig letsel of leed veroorzaakt. “Als het dierenwelzijn niet kan worden gegarandeerd tot op de eindbestemming, mag er volgens de EU-vervoerswetgeving geen transport plaatsvinden”, zegt Gaia-directeur Michel Vandenbosch.

Ook Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), is geen voorstander van het transport. “Op Europees vlak zijn er slechts summiere voorschriften rond dierenwelzijn”, zegt hij. “Wat mij betreft moeten de regels én de controles strenger. Ik heb daarom ook al bij Europees Commissaris Andriukaitis aangedrongen om een einde te maken aan het dierenleed dat gepaard gaat bij dit soort verre transporten.”