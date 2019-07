Opgeroepen agenten vinden geen overvallers maar wel 3 kilogram cocaïne in Antwerpse flat

Antwerpen - Vahid-Jafar M. (34) uit Antwerpen is veroordeeld tot dertig maanden cel en 16.000 euro boete voor het bezit van 3 kilo cocaïne. De dertiger had nota bene zelf de politie verwittigd, omdat hij zodanig onder invloed was dat hij dacht dat hij overvallen ging worden.

De politie werd in de nacht van 17 op 18 februari naar een appartement in de Lamorinièrestraat in Antwerpen geroepen, omdat bewoner Vahid-Jafar M. dacht dat er indringers waren. De agenten drongen de woning met getrokken wapens binnen. Maar bij nazicht troffen ze geen bandieten aan, wel een sporttas met 3 kilo cocaïne en 165.000 euro cash.

De buurman, op wiens terras de tas werd gevonden, had de sporttas nog nooit gezien. Vahid-Jafar M. had hem blijkbaar nog snel op zijn terras gezet voor de politie ter plaatse kwam. De beklaagde had de drugs en het geld in bewaring gekregen van een drugsdealer, beweerde hij.

Vahid-Jafar M. verklaarde dat hij die nacht een feestje had gebouwd met twee prostituees. Hij had flink wat cocaïne gebruikt. Toen hij lichten op de binnenplaats van het appartementsgebouw zag, dacht hij dat hij overvallen ging worden. Hij vergat even dat hij de drugs en de cash in huis had en belde de politie. Toen hij zijn vergissing inzag, had hij alles in paniek in een sporttas gegooid en die bij de buurman gezet.

Vahid-Jafar M. voerde geen betwisting over de feiten. Zijn advocaat had voor de opslorping gepleit met een eerdere veroordeling tot zes jaar cel voor het verhandelen van cocaïne, maar de rechtbank ging daar niet op in.