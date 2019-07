Gents zwembad voert toegangscontrole in na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Gent - Het Gentse zwembad LAGO Rozebroeken voert identiteitscontroles in voor bezoekers vanaf 12 jaar. Wie eerder overlast veroorzaakte, mag niet meer binnen. Het is een van de maatregelen die de directie maandag in samenspraak met het stadsbestuur neemt na grensoverschrijdend seksueel gedrag door jonge badgasten.

Het Gentse zwembad LAGO Rozebroeken voert identiteitscontroles in voor bezoekers vanaf 12 jaar. Wie eerder overlast veroorzaakte, mag niet meer binnen. Het is een van de maatregelen die de directie maandag in samenspraak met het stadsbestuur neemt na grensoverschrijdend seksueel gedrag door jonge badgasten.

Kassiersters zullen een melding krijgen wanneer bij de identiteitscontrole blijkt dat een bezoeker niet welkom is. “Ik kan me voorstellen dat heel wat Gentenaars hiervan zullen schrikken, en dat begrijp ik”, zegt schepen van Sport Sofie Bracke (Open Vld). “Uit eerdere incidenten blijkt dat een kleine groep jonge tieners voor de overlastmeldingen zorgt. Dan zijn helaas hardere maatregelen nodig.”

Sinds het voorbije weekend zijn ook twee bijkomende veiligheidsagenten ingeschakeld die bij de ingang van het zwembad en de recreatieve zone een oogje in het zeil houden. Een extra redder houdt toezicht op de zone rond de glijbanen, waar enkele incidenten waren gemeld. De directie van LAGO Rozebroeken gaf vorige week aan dat in het zwembad drie incidenten waren gemeld sinds het begin van dit jaar. Maar mogelijk worden sommige gevallen niet gemeld aan personeelsleden van het zwembad of reageren die niet adequaat.

Het zwembad maakt daarom ook werk van een uitgeschreven procedure die het personeel duidelijke instructies geeft wanneer ze overlast opmerken. Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt een apart protocol uitgeschreven. Het personeel zal ook opleidingen krijgen over de verwachte aanpak bij gelijkaardige incidenten.