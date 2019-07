Vrouw snuift cocaïne omdat ze zich te dronken voelde om te rijden

Willebroek - De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend een 21-jarige bestuurster betrapt die dronken achter het stuur zat. Ze legde ook een positieve speekseltest af. De vrouw gaf toe twee lijntjes cocaïne gesnoven te hebben, omdat ze zich “te dronken” voelde om nog te rijden.

Dankzij de coke was de vrouw er naar eigen zeggen bovenop gekomen. Haar rijbewijs, dat ze niet bij had, werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. De wagen die ze bestuurde - niet haar eigen auto - kreeg een wielklem tot ze haar rijbewijs inlevert, zegt de politie in een persbericht.

De lokale politie Mechelen-Willebroek nam bij de controles van afgelopen weekend in totaal 1.154 ademtesten af. Veertig bestuurders testten positief: 32 hadden te veel gedronken, zes hadden drugs gebruikt en twee waren onder invloed van alcohol én drugs.

Zes rijbewijzen, waaronder dat van de 21-jarige bestuurster, werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Een van de betrapten was stapvoets het dispositief voorbij gereden en had gedaan alsof hij de politie niet zag. De man werd tegengehouden en verkeerde in duidelijke staat van dronkenschap. Hij kon nog maar amper op zijn benen staan en bleek 2,2 gram pro mille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij had zijn verjaardag wat té uitbundig gevierd.

Een andere bestuurder, die officieel in Portugal woont, had 2,3 gram pro mille alcohol in het bloed. Hij kon zijn boete van 1.260 euro niet onmiddellijk betalen, waardoor zijn huurwagen werd weggetakeld. De man heeft nu 96 uur de tijd om de boete te betalen, vermeerderd met de takel- en stallingskosten. Doet hij dat niet, dan kan de wagen door het parket in beslag worden genomen.

Vijftien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van zes uur, veertien anderen kregen een rijverbod van drie uur. De politie nam ook gebruikershoeveelheden cannabis, cocaïne en slagroompatronen (lachgas) in beslag.