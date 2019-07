Taalvirtuoos José Mourinho studeert Duits en doet straffe voorspelling

Toptrainer José Mourinho (56) zit niet stil. De Portugese oefenmeester was afgelopen weekend aanwezig bij de Grand Prix in Groot-Brittannië en verklapte dat hij met een nieuwe uitdaging bezig is. Mourinho studeert momenteel Duits, al zit daar, naar eigen zeggen, geen bedoeling achter.

Op uitnodiging van Ferrari zag José Mourinho hoe Lewis Hamilton afgelopen weekend de Britse GP op zijn naam schreef. De Portugese trainer vertelde in gesprek met La Gazetta dello Sport dat hij de studieboeken is ingedoken. “Op dit moment studeer ik Duits. Het is de enige taal die ik nog miste, ik spreek ook Engels, Spaans, Portugees, Frans en Italiaans.”

Of de vraag of zijn studie bedoeld was voor een nieuw avontuur in de Bundesliga, liet Mourinho in het midden. “Ik sluit momenteel niets uit. Ook Duitsland niet.”

De voormalig trainer van onder meer Benfica, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid en Manchester United wist de Italiaanse krant te vertellen wie zich aankomend seizoen tot kampioen van Italië kroont. “Inter wordt kampioen. Dit jaar moet het gebeuren, ik weet zeker dat het gaat lukken.”