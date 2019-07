Jagerskoppel kust trots bij leeuw die ze doodschoten op reis: “Hard gewerkt”

Een Canadees koppel heeft ophef veroorzaakt door een foto te delen waarin ze kussend poseren bij de leeuw die ze op hun jachtreis net doodgeschoten hadden. “Hard gewerkt”, staat erbij te lezen, met een massa negatieve reacties als gevolg.

Darren en Carolyn Carter uit het Canadese Edmonton twijfelden niet toen ze een advertentie zagen van het Zuid-Afrikaanse bedrijf Legelela Safaris. Een strandvakantie is niets voor de twee taxidermisten, die een zaak hebben rond het opzetten van dieren. “Voor ons betekent vakantie gaan jagen of naar seminaries rond taxidermie gaan”, zegt Carolyn Carter aan The daily mirror. En jagen was wat Legelela hen voorstelde.

Ze trokken naar de Kalahari-woestijn, waar ze onder meer een grote leeuw wisten af te schieten. Ze poseerden daarna voor een vakantiekiekje bij het karkas, fier kussend. “Hard gewerkt in de zon, goed gedaan. Een monsterachtige leeuw”, schreef het bedrijf bij de foto die op Facebook gedeeld werd.

Even later volgde nog een foto met een andere leeuw. Ook op hun eigen Instagram-account pronken ze trots met beren, leeuwen en andere dieren. “We hebben geen nood om hier commentaar op te geven”, zeggen de twee aan The daily mirror. “Dit is te politiek getint.”

In het Verenigd Koninkrijk is een campagne gestart tegen jagen voor het plezier. “Er is niets romantisch aan het doden van een onschuldig dier”, zegt Eduardo Goncalves van Campaign to ban trophy hunting. “Dit koppel zou zich moeten schamen en zeker niet fier poseren voor foto’s.”

Legelela Safaris wenste niet te reageren op de foto’s en de storm van kritiek die erop is gekomen. Het bedrijf lijkt intussen volledig te zijn verdwenen van sociale media.

