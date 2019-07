Pretparkattractie breekt in volle vlucht: 2 doden en 27 gewonden bij tragisch ongeval

Een dagje in een pretpark is zondag voor de bezoekers van het Kankaria Adventure Park in India op een nachtmerrie uitgedraaid. Een attractie met zo’n dertig mensen aan boord, brak in volle vlucht plots doormidden. Twee personen overleefden het niet, minstens 27 anderen raakten gewond, dat melden de Indiase media. De lokale politie onderzoekt samen met een forensisch team de oorzaak van het tragisch ongeval.

De 27 gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en kregen een bezoekje van de Indiase minister van Binnenlandse Zaken, Pradipsinh Jadeja. “Er wordt onderzocht of het pretpark een vergunning had om de attractie uit te baten”, aldus de minister. “Ook het regelmatige onderhoud van de attractie wordt onder de loep genomen.” De eigenaars van het pretpark hebben volgens de lokale media nog niet gereageerd op het incident.

Het is niet de eerste keer dat een ritje in een attractie gelijkaardig aan de ‘Sledgehammer’ in Bobbejaanland misloopt. Een 19-jarige jonge vrouw is eind juni in het Oezbeekse Jizzakh om het leven gekomen nadat zo’n pretparkattractie afbrak, ook in volle vlucht. Nog in India brak enkele weken geleden een kabel van een vrije val-attractie. Daarbij raakten twaalf mensen gewond, er vielen toen geen dodelijke slachtoffers.