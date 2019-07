Man in sm-pak valt vrouwen lastig in Brits dorp: “Hij kwam voor me staan en stak zijn been uit, ik durf niet meer buiten”

Een vrouw uit het Britse dorpje Claverham, in het graafschap Somerset, durft haar deur niet meer uit na een onaangename ontmoeting met een kreunende man in een zwart sm-pak. Ze is niet de enige vrouw die hem al gezien heeft, de politie is een onderzoek gestart.

De vrouw, een twintiger, was donderdag rond 23.30 uur aan het wandelen toen ze in de verte een man zag naderen. “Dan open ik sowieso al de camera-app op mijn smartphone”, vertelt ze aan BBC. “Hij had een zwart sm-pak aan, kreunde en ademde zwaar. Hij raakte zijn kruis voortdurend aan.”

Vrees voor aanranding

De man kwam steeds dichter en de vrouw slaagde erin een foto van hem te maken. “Ik probeerde daarna weg te stappen, maar hij stapte tot vlak voor mijn gezicht en stak zijn been vooruit. Er ging toen vanalles door mijn hoofd, ik dacht dat ik aangerand zou worden en raakte in paniek.”

De vrouw herinnert zich nog dat ze geduwd en geschreeuwd heeft, waarna ze het op een lopen zette en de man vluchtte.

Onderzoek

“We zijn op de hoogte dat er een man is die zich vreemd gedraagt in die regio”, zegt een woordvoerder van de lokale politie. “We weten niet wat het motief is voor die incidenten, maar het is duidelijk dat een individu de mensen die hij benadert schrik probeert aan te jagen.”

Gewonden vielen er (nog?) niet tijdens de gemelde incidenten. “Maar we begrijpen ten volle dat die feiten een grote impact hebben op de slachtoffers. We patrouilleren extra en doen er alles aan om de dader te identificeren.”

De vrouw die getuigde en de foto nam, zegt niet meer buiten te durven zolang de man niet gepakt is. “Ik heb nu voortdurend het gevoel dat er iemand me bekijkt. Elke keer ik mijn ogen sluit, zie ik dat gezicht ook weer.”

