‘Regelmatig opduiken in de pers helpt bij de employer branding’

Ga ze maar zoeken: de ingenieurs en andere technische profielen die de Limburgse economie draaiende moeten houden. De vraag is momenteel zo groot dat alleen ervaren creatievelingen de weg naar nieuw technisch talent kunnen vinden. Ziehier enkele tips...

“We hanteren in feite een dubbele strategie om toch de geknipte technici aan te trekken”, weet Davy Jonckers van technisch onderhoudsbedrijf Yontec in Hasselt. “In de eerste plaats maken we het verschil door op alle mogelijke manieren zorg te dragen voor onze huidige medewerkers. Er is veel communicatie, een uitstekende groepssfeer, een leuk kantoor dat als meetingpoint dient, correcte loonvoorwaarden en tal van extralegale voordelen. Dat pakket zorgt ervoor dat onze huidige equipe reclame maakt voor Yontec en zij met veel plezier vrienden, kennissen of ex-collega’s kunnen overtuigen om te solliciteren.”

Een tweede pijler is de voorspoedige samenwerking met gespecialiseerde uitzendkantoren. “We hebben een aantal preferentiële partners die, ondanks de krapte in dit marktsegment, er toch in slagen om ons uitstekende profielen voor te stellen.” Jonckers merkt ook dat de technische affiniteit van de mensen in de back-office een troef is om personeel te behouden en aan te trekken. Daarnaast hanteert het bedrijf diverse andere kanalen om de naamsbekendheid en het imago naar potentiële nieuwkomers te verhogen. “Zo maken we reclame op onze bedrijfsvoertuigen en duiken we regelmatig op in de pers... Alle beetjes helpen!”

Bijleren

Vansichen Linear Technology, een ingenieursbureau uit Hasselt, hanteert zo zijn eigen methodiek om vers talent aan te trekken. “Wij kiezen resoluut voor de begeleiding van studenten die een masterproef in ons domein van expertise uitvoeren”, stelt gedelegeerd bestuurder Maxime Vansichen.

“We suggereren onderwerpen en als die worden gekozen, investeren we veel tijd in het project. Op die manier leren we de student heel goed kennen, en dat is uiteraard wederzijds. We merken dat wie zich thuisvoelt in onze bedrijfscultuur snel geneigd is om nadien bij ons aan de slag te gaan. De sfeer en de mogelijkheid om bij te leren is voor deze mensen belangrijker dan het loonpakket of het merk van de bedrijfswagen. Zo kunnen wij als KMO toch een vuist maken in de rekrutering van de beste talenten.”

