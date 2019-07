Marc Overmars geeft update over transfermercato Ajax: “Transfer De Ligt nog niet helemaal rond”

Marc Overmars, directeur spelerszaken van Ajax, ziet met Matthijs de Ligt, na Frenkie de Jong (FC Barcelona), een tweede toptalent de Amsterdamse deur achter zich dichttrekken. De transfer van de 19-jarige verdediger is volgens ‘nagenoeg rond’: “Het einde is in zicht.”

In gesprek met Voetbal International gaf Marc Overmars maandagmiddag een update over zijn selectie voor het aankomende seizoen. Verdediger De Ligt was een van de spelers die aan bod kwam tijdens het interview: “Het einde is in zicht”, verzekert Overmars. “Het gaat nog om de bankgaranties vanuit Juventus, daar is Ajax altijd heel strikt in. Ik hoop dat het nu snel gaat.”

Matthijs de Ligt oog-in-oog met Cristiano Ronaldo, volgend seizoen ploeggenoten? Foto: AFP

Opvolger van De Ligt moet volgens ingewijden de Mexicaan Edson Álvarez worden. De centraal verdediger van Club América moet zo’n vijftien miljoen euro kosten. “Een eventuele transfer hangt niet één op één samen met het vertrek van De Ligt”, verduidelijkt Overmars. “Edson Álvarez is een speler die er goed bij ons opstaat. Álvarez is begonnen als rechtsback, speelde als centrale verdediger en in de voorbije periode bij Mexico ook als controlerende middenvelder.”

“Ik verbaas me dat het stil is rond Hakim”

David Neres schemert al langere tijd met buitenlandse interesse. De Braziliaanse vleugelaanvaller zag in de wintermercato een bod van Guangzhou Evergrande van om en nabij 50 miljoen euro door Ajax afgewezen worden. Voor Neres is er een concreet bod uitgekomen, mogelijk van Atletico Madrid. “Volgende week gaan we met zijn begeleiding om de tafel. Voor David is één club concreet, met een bod. Hij is nu international van Brazilië, daar houden we rekening mee.”

Verlaat David Neres Ajax deze zomer? Er is concrete interesse. Foto: AP

Voor Hakim Ziyech, een van de sterspelers van Ajax afgelopen seizoen, zijn er geen concrete biedingen. “Ik verbaas me er wel een beetje over dat het rond Hakim nog zo stil is”, aldus Overmars. “Ik vind dat hij elk jaar beter is gaan spelen en zijn statistieken zijn uitzonderlijk goed. Daar kijken toch heel veel clubs steeds meer naar.”

Ziyech zou volgens Overmars ideaal zijn voor Arsenal, waar de directeur als voetballer sportieve successen kende. “Ik vind Hakim Ziyech beter dan Mesut Özil. Ik zou zeggen: verkoop hem en voor de helft haal je Hakim. Maar ze hebben niet naar me geluisterd, haha.”