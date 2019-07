Het roze licht in de Flamingo Bar van Tanja Dexters is uitgedoofd: bar finaal gesloten

/ Antwerpen - Het ziet er naar uit dat er niet langer ‘geflamingled’ kan worden in de roze bar op de Antwerpse Groenplaats. Sinds begin juli blijven de deuren van het café waar Tanja Dexters haar naam aan verbond dicht, de stad bevestigt dat de zaak gestopt is.

Liefhebber of niet, de Flamingo Bar zal de boeken in gaan met een korte maar spraakmakende geschiedenis. De roze bar waar socialite Tanja Dexters haar schouders mee onderzette opende vorig jaar in september alvast onder grote belangstelling. Niet enkel van klanten maar ook van de politie, die al snel ingreep wanneer bleek dat de nieuwe bar van Dexters helemaal geen drankvergunning bleek te hebben.

Die vergunning kwam gauw genoeg in orde, tot het verleden van zakenpartner Atilla Usul boven kwam. Die bleek gelinkt aan 22 faillissementen - en spaarde ook rijverboden op alsof het pokémonkaarten waren. Dexters zei daar zelf over dat Usul nooit officieel zakenpartner was maar eerder een vriend die een handje kon toesteken.

In februari al trok Dexters onder de radar uit de zaak. Het werd te druk om nog te combineren met haar gezin, klonk het uiteindelijk.

Op papier bestaat de Flamingo Bar nog. Toch bleek er eind juni een ‘closing party’ geweest te zijn en is de zaak sindsdien gesloten. De stad Antwerpen bevestigt dat de bar gesloten is wegens stopzetting. Van een faillissement is er geen sprake.

