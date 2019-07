‘In het bos zitten 1 hert en 20 jagers’

“Wie in onze sector stand wil houden, moet rekening houden met de wensen van alle medewerkers”, vindt Alexandra Limage, CEO van Sprint Transport in Houthalen-Helchteren. “Een fijne werksfeer en een werkbare planning zijn cruciaal om goede mensen te houden en nieuwe te kunnen aantrekken.”

Sprint Transport, aangestuurd door voormalig WOMED Award-winnares Alexandra Limage, groeit snel. “Al kost dat bloed, zweet en tranen, vooral in de zoektocht naar nieuwe mensen”, zegt ze.

“Ik heb er echt maanden tijd in moeten steken, via alle mogelijke kanalen. Het probleem is dat er momenteel drie keer meer vacatures zijn voor chauffeurs dan vijf jaar geleden. In het bos zitten één hert en misschien wel twintig jagers. Probeer dan als KMO maar eens het verschil te maken… De oplossing voor ons bleek een jobbeurs van de VDAB te zijn, waar we een aantal sterke kandidaten konden rekruteren. Maar ook nadien is het belangrijk om een goede werkgever te zijn, want er wordt van alle kanten aan hun mouw getrokken.”

Sfeer

De CEO zweert daarvoor bij een vlakke structuur, waarin ze zelf vinger aan de pols houdt. “Je bent verplicht om heel persoonlijk met de mensen om te gaan”, zegt ze. “Ieder heeft zijn eigen wensen en daar moet de planning zo goed mogelijk rekening mee houden. Een leuke sfeer onder de collega’s maakt mee het verschil. Het is één van de redenen waarom onze mensen ook anderen aanraden om bij Sprint Transport te komen werken. Die mond-tot-mondreclame is mooi meegenomen.”

>

>

>