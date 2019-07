Logistieke warehouses zijn levendige centra

De goederen in logistieke magazijnen liggen al lang geen stof meer te vergaren. De overslagtijd is vaak tot een etmaal gereduceerd. Tijd, planning en medewerkers zijn cruciaal. Wij staken ons hoofd niet toevallig binnen in twee West-Vlaamse magazijnen. West-Vlaanderen is immers de logistieke poort naar de rest van het land.

Kevin De Preter uit Bredene en Stephanie Baudot uit Tielt werken allebei als branch manager in de logistieke sector. Kevin bij DB Schenker in Zwevegem en Stephanie bij Mainfreight in Oostende. Een branch manager leidt het warehouse: mensen aansturen, klanten tevreden stellen, de financiën in de gaten houden en voortdurend processen helpen verbeteren. En uiteraard af en toe rondlopen en een handje toesteken in het magazijn.

“Daar heb ik voldoende de kans toe”, vertelt Kevin, “want ons magazijn draait 24 uur per dag, 6 dagen per week”. Stephanie helpt wanneer de nood hoog is: “Op dat moment dragen zelfs de business analisten hun steentje bij in het gigantische magazijn dat zo groot is als veertien voetbalvelden”, glimlacht ze.

Pakjes en paletten

De klanten willen steeds meer dat hun bestellingen de volgende dag bij hen toekomen. “Net zoals een particuliere consument wil een businessklant ook morgen zijn pakje”, zegt Stephanie. “Er leeft hier een pittige bedrijvigheid: paletten lossen aan het dok, controleren op aantallen en op schade, douanedocumenten opmaken, goederen picken en zenden.” Kevin benadrukt dat kwaliteit leveren uiterst belangrijk is om die keten vlotjes te laten verlopen. Het proces mag niet stokken. “Wij meten dagelijks doorlooptijden en het is vanzelfsprekend dat producten ongeschonden, volledig en schadevrij vertrekken vanuit ons magazijn”, vertelt hij. “Zo is het leuk om de meest diverse goederen te zien passeren van uiteenlopende klanten.”

Binnen het magazijn vinden naast de overslag ook zogenoemde value added services plaats. Bij DB Schenker zijn dat bijvoorbeeld herconfiguratie van toestellen, aansluit- en assemblagediensten. “Wij maken goederen verpakkingsvrij en verwijderen karton en plastic. Daarnaast brengen we labels aan op producten”, legt Stephanie uit.

Verrassingen

Medewerkers zijn voortdurend in de weer om binnenkomende vracht te bundelen en klaar te maken om te leveren in het land van bestemming. Om in zo’n bedrijvigheid goed te functioneren, moet je als medewerker over een aantal competenties beschikken die typisch zijn voor de logistiek. Dat hoor je zowel bij DB Schenker als Mainfreight.

Kevin: “Klantgerichtheid en flexibiliteit zetten we voorop. We verwachten ook dat onze mensen goed mondeling communiceren en samenwerken.” Stephanie vult aan: “Elke werkdag is hier anders. Onze medewerkers hebben een hoge stressdrempel en ze moeten van verrassingen houden. Om de logistieke keten binnen het magazijn niet te onderbreken, is logisch en analytisch denken op zijn plaats. Je moet altijd trachten na te denken over de volgende stap in het proces. Alsof de klant naast je staat in het magazijn”, mijmert Stephanie.

