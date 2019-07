Adembenemend: jongste professionele duikster reist de wereld rond om van metershoge kliffen te springen

Ellie Smart is pas 23, maar heeft op jonge leeftijd al heel wat bereikt. De Amerikaanse is de jongste professionele duikster van haar land en won in 2018 een bronzen medaille op het Wereldkampioenschap in Abu Dhabi. Sinds kort is ze ook een vaste waarde ‘Red Bull Cliff Diving World Series’, een toernooi waarbij waaghalzen halsbrekende toeren uithalen terwijl ze van rotsen duiken. En dat is nu net de passie van Smart. De jonge vrouw reist de hele wereld rond op zoek naar exotische - en vooral hoge - locaties om sprongen uit te voeren. Een videocompilatie van die sprongen levert spectaculaire beelden op.