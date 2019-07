Miljoen mensen wil geheime militaire basis Area 51 bestormen: “We willen aliens zien”

“Laten we die aliens eens gaan bekijken.” Het is de zelfverklaarde missie van een miljoen mensen die zich ‘aanwezig’ zetten op een evenement op Facebook. Hun plan? Een massale bestorming van het uiterst geheimzinnige ‘Area 51’, een Amerikaanse militaire basis waar naar verluidt een ufo verstopt ligt.

Al decennialang is ‘Area 51’ een onuitputtelijke bron voor allerhande complottheorieën. De zwaarbewaakte militaire basis in de woestijn van Nevada werd in het verleden voor talrijke militaire en uiterst geheimzinnige tests gebruikt, maar is ook een hotspot voor al wie in buitenaards leven gelooft. Er zou namelijk een ufo zijn weggemoffeld.

Tot op vandaag vormt het gebied verboden terrein voor het grote publiek. Avontuurlijke pottenkijkers en waaghalzen worden dan ook zonder uitzondering weggehouden. Maar dat zint de Amerikanen niet, als we een evenement op Facebook moeten geloven. Meer dan een miljoen mensen zal aanwezig zijn op “Storm Area 51, they can’t stop all of us”, nog eens bijna een miljoen toont zich “geïnteresseerd” in het gebeuren.

“We ontmoeten elkaar aan de toeristische attractie Area 51 Alien Center en zullen van daaruit onze bestorming coördineren”, klinkt het op Facebook. “Als we lopen zoals Naruto (een personage uit animereeks “Naruto”, red.) bewegen we sneller dan hun kogels. Laat ons die aliens bezichtigen.”

Vuur openen

Hoewel de hele situatie een - weliswaar erg populaire - grap lijkt, liet het Amerikaanse leger zich bezorgd uit over het geplande evenement. “We willen iedereen die denkt het gebied binnen te komen, ontmoedigen. ‘Area 51’ is een open trainingsgebied waar de luchtmacht aan het werk is. Die zal dan ook altijd klaar staan om Amerika en haar grondgebied te beschermen”, zegt Laura McAndrews, woordvoerder van de Air Force aan The Washington Post.

Foto: ISOPIX

Ook voormalige ufo-onderzoeker voor het ministerie van Defensie Nick Pope adviseert om er weg te blijven. “Ik begrijp de nieuwsgierigheid naar ‘Area 51’ en ufo’s in het bijzonder. Ik steun ook het recht om een vreedzaam en legaal protest op te starten, maar dat is niet hoe deze gebeurtenis momenteel wordt voorgesteld.” Het bestormen van ‘Area 51’ zou volgens de ufo-expert dan ook levensgevaarlijk zijn. “Het impliceert duidelijk een illegale overtreding van een militaire basis en dat is het recept voor een ramp. Ik veroordeel zo’n acties: het is onverantwoordelijk, illegaal en potentieel gevaarlijk. Mensen lopen het risico een gevangenisstraf te krijgen.”

LEES OOK. VIDEO. Deze mannen slaagden er bijna in het legendarische Area 51 binnen te dringen

Meer zelfs, volgens borden in het gebied zou een aanval zelfs dodelijke gevolgen kunnen hebben. “Bewakers hebben alleen toestemming om in uitzonderlijke omstandigheden het vuur te openen, bijvoorbeeld wanneer ze denken dat ze gevaar lopen. Maar wie weet wat gebeurt er als de zaken uit de hand lopen? Als een grote menigte zich naar een bewaker haast of een idioot zijn pistool probeert te pakken, kan het dus wel gebeuren.”

Ufo verstopt

Waarom ‘Area 51’ nu zo erg tot de verbeelding spreekt? Veel heeft de Amerikaanse overheid zelf in de hand gewerkt. Het bestaan van de site werd jarenlang ontkend, en dat terwijl er duidelijk militaire test aan de gang waren. Pas in 2013 - een halve eeuw na de oprichting van de militaire basis - kwam de CIA met officiële documenten op de proppen. Over de activiteiten zelf is echter weinig tot niets bekend, en een aantal incidenten dragen extra bij tot de geheimzinnigheid van het grondgebied. Zo kwam in 2017 een luitenant-kolonel om het leven nadat hij er met een vliegtuig crashte, pas na drie dagen gaf het leger het ongeval toe en tot op vandaag is niet bekend in welk type vliegtuig Schultz zat toen hij crashte. Een doofpotoperatie? Niemand weet het.

LEES OOK. Wat is er aan de hand? Amerikaans leger houdt lippen stijf op elkaar na dodelijke vliegtuigcrash boven Area 51

Toch vormt vooral het alien-verhaal voer voor speculatie. Volgens believers is er in 1947 een ufo neergestort op een boerderij nabij Roswell, een plaatsje in de staat New Mexico. Het leger zou er vervolgens alles aangedaan hebben het toestel in sneltempo weg te halen en te verstoppen in - jawel - ‘Area 51’. Net om die reden is het gebied intussen uitgegroeid tot een van de belangrijkste plekken voor ufozoekers, maar ook voor toeristen die er terecht kunnen in motels, musea en restaurants in alien-thema.