Duikers zien plots reusachtige kwal zwemmen: “Hij is even groot als mijn lichaam”

Enkele duikers geloofden hun eigen oog niet toen ze tijdens de opnames van een natuurprogramma voor de kust van het Britse Cornwall een bloemkoolkwal opmerkten. “Ik heb nog nooit eentje gezien van die afmetingen”, aldus biologe voor ‘Wild Ocean Week’ Lizzy Daly. “Hij was even groot als mijn lichaam.” De beelden van de ontmoeting gaan intussen de wereld rond.

De bloemkoolkwal is de grootste soort kwal die in de Noordzee rondzwemt, maar het dier komt ook voor in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. De kwal is meestal lichtblauw van kleur en kan een diameter tot wel zestig centimeter bereiken. Ondanks hun afmetingen, vormen de kwallen geen gevaar voor de mens: de dieren hebben geen tentakels en een steek wordt amper gevoeld, in tegenstelling tot de beet van sommigen van hun soortgenoten.

“Zwemmen met zo’n zachtaardige reus was een unieke en serene ervaring”, klinkt het bij Daly. “We hadden al enkele kleintjes bij een rif zijn rondhangen, maar toen dook uit de duisternis plots deze gigantische maar prachtige kwal op.” De duikers zwommen een uur met het “majestueuze wezen”, voor de bloemkoolkwal weer in het donker verdween.

