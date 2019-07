Wie is Franky Zapata, de man die op eigen houtje leerde vliegen? “Als ze me laten doen, ziet de wereld er straks heel anders uit”

De hele wereld ging aan het dromen bij het zien van het defilé tijdens de Franse nationale feestdag op de Champs Elysées in Parijs. Een man vloog over alles en iedereen, razendsnel en alsof het niets was, op een soortement plank met een motortje. Die man heet Franky Zapata. Hij knutselde de eerste rudimentaire versie van zijn Flyboard ineen in zijn garage in Marseille en intussen staan de machtigste legers aan zijn deur.