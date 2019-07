Gent - Het treinverkeer is volledig onderbroken door een persoonsongeval in het station Gent-Dampoort. Dat meldt Charlotte Verbeke van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

“Het treinverkeer is sinds 17.50 uur volledig onderbroken, in de richting van Gent-Sint-Pieters, Lokeren en Eeklo”, aldus de woordvoerster. “NMBS zal vervangbussen inzetten en treinen worden indien mogelijk omgeleid via bijvoorbeeld Mechelen of Dendermonde.”

Het is op dit moment nog niet duidelijk of er iemand is overleden.