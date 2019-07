Belgische jongen (13) ernstig gewond aan hoofd tijdens vakantie op camping in Napels

Een 13-jarige Belgische jongen is tijdens een vakantie met zijn ouders op een camping nabij Napels ernstig gewond geraakt aan het hoofd. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is, meldt de Italiaanse krant El mattino.

De jongen werd donderdag in allerijl door zijn ouders naar het ziekenhuis gebracht omdat hij een ernstige wonde aan zijn hoofd en aan zijn oor had opgelopen op de camping waar ze hun vakantie doorbrachten. De verwondingen waren volgens El mattino zo ernstig dat het verplegend personeel in het ziekenhuis van het stadje Agropoli hen meteen liet overbrengen naar Napels, ongeveer 10 kilometer verder. De ambulance werd zelfs geëscorteerd door de politie om snel ter plaatse te zijn.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is met de jongen. Omdat de jongen en zijn ouders het Italiaans niet machtig zijn, konden ze dat niet goed uitleggen. Volgens El mattino zou de jongen ergens hard mee geraakt zijn aan het hoofd, maar dat werd nog niet bevestigd.