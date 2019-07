Opnieuw zomerfestival geannuleerd: amper 160 tickets verkocht voor Sunary

Diest - Voor de derde keer deze zomer wordt een festival afgelast. Dit keer gaat het om Sunary Festival aan de Citadel van Diest. De organisatoren beloven alle verkochte tickets terug te betalen. Maar veel waren dat er nog niet: 160 aan 9 euro per stuk. Het zou de reden zijn waarom alles een goede maand voor het festival werd afblazen.

Sunary Festival in Diest stond gepland voor 24 augustus. Maar het feest gaat niet door. Dat deelt de organisatie maandag mee op de Facebookpagina van het festival. Alle tickets worden wel terugbetaald, zo staat te lezen.

Het was geen topfestival, eerder iets kleinschaligs. Toch stonden er 25 namen op de affiche. Pat Krimson, Voltage, PartyShakerz… Drie podia met house & techno, retro & 90’s en urban, zo lezen we op de affiches. “We wilden een zo breed mogelijk publiek bereiken. Maar er is helaas te weinig interesse”, zegt woordvoerder Guido Appeltans.

“Wij zijn op dit moment nog niet officieel op de hoogte gebracht door de organisatoren dat het festival wordt geannuleerd en hebben het nieuws via sociale media vernomen”, zegt burgemeester Christophe De Graef van Diest.

“Er zijn een aantal vergaderingen met de organisatie geweest. Een definitief veiligheidsplan was er nog niet. Maar dat is niet abnormaal, daar was nog wat tijd voor.”

De burgemeester van Diest vermoedt dat de organisatoren het allemaal een beetje onderschat hebben. “Er komt ook veel bij kijken. De festivalzone moet afgebakend worden, security, veiligheidsdiensten, foodtrucks,... Ik denk dat ze het niet goed beseft hebben”, zegt hij.

Guido Appeltans van Sacree Soiree, een feitelijke verenging die werd opgericht voor het festival, zegt dat er te weinig kaarten zijn verkocht en dat het festival daarom wordt afgelast. Vorige week waren dat er nog maar een goede 160.

“We rekenden op 1.000 tot 1.500 aanwezigen. Maar we weten van andere organisatoren dat wanneer de kaarten niet vanaf het begin vlot de deur uit gaan, dat het nadien ook niet meer gebeurt”, klinkt het.

De organisatie belooft nu alle tickets terug te betalen en is er vandaag al mee gestart, zo beweren ze. “Door zo snel deze drastische beslissing te nemen, hebben we ook alle infrastructuur zoals tenten, podia en toiletten kunnen afzeggen zonder kosten”, zegt Appeltans nog.

Met de artiesten is intussen ook alles geregeld, zegt de woordvoerder van het festival die ook meldt dat PartyShakerz, één van de topacts, wel op de affiche stond maar geen contract had.

Bedrijfsfeest geannuleerd

Vandaag raakte ook al bekend dat Thxville in Boom, het grootste collectieve bedrijfsfeest, niet door gaat. Meer dan 60 bedrijven die al voor duizenden euro’s tickets hadden besteld, vrezen dat ze hun centen kwijt zijn. Vorig jaar lokte het evenement nog 25.000 mensen naar De Schorre in Boom.

En begin deze maand werd Vestiville in Lommel in extremis geannuleerd. De organisatoren werden aangehouden maar zijn intussen weer op vrije voeten. Het parket van Limburg voert nog altijd een onderzoek om na te gaan of er sprake is van oplichting.

