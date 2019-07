Cercle Brugge shopt in Frankrijk en doet drie transfers op één dag

Een drukke transferdag voor Cercle Brugge. De Vereniging kondigde maandag maar liefst drie versterkingen aan. Yves Dabila, Jordi Mboula en Stef Peeters

Jordi Mboula, een 20-jarige Spanjaard, wordt voor één seizoen gehuurd van AS Monaco. Afgelopen seizoen kwam Mboula in totaal 9 keer in actie voor de ploeg uit het Prinsdom, waaronder één wedstrijd in de Champions League waarin hij het opnam tegen Atlético Madrid. Vooraleer Mboula in de zomer van 2017 neerstreek in Monaco, verdedigde hij in de jeugdreeksen de kleuren van FC Barcelona.

Ook Yves Dabila komt over op huurbasis. De 22-jarige Ivoriaanse centrale verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van LOSC Lille. Yves Dabila is een rechtsvoetige centrale verdediger die na het doorlopen van de jeugdreeksen van AS Monaco in 2018 neerstreek bij Lille. 31 keer droeg Dabila al het shirt van LOSC Lille, waaronder 16 keer tijdens het afgelopen seizoen.

Ook Stef Peeters keert terug naar België

De meest bekende maandagtransfer van Cercle is Stef Peeters. . De ex-speler van STVV en KRC Genk verlaat de Franse eersteklasser Caen en zal een contract van vier seizoenen plus optie tekenen bij Cercle Brugge.De Vereniging betaalt 500.000 euro plus bonussen aan de Franse club. Opvallend: bij Cercle wordt Peeters herenigd met Fabien Mercadal. De kersverse coach van de Bruggelingen was vorig seizoen bij Caen aan de slag, maar onder zijn leiding kwam Peeters voor de winterstop slechts in zeven competitiewedstrijden in actie. Daarom volgde na Nieuwjaar een uitleenbeurt aan Zulte Waregem. Eerder deze zomer werd Peeters nog gelinkt aan een terugkeer naar STVV, maar dat is nu definitief van de baan.