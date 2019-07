Auto van slachtoffer vlucht MH17 vijf jaar na feiten van Nederland naar Australische ouders van slachtoffer gebracht

De ouders van een van de slachtoffers van vlucht MH17 hebben na vijf jaar de auto van hun dochter terug. Die stond in Nederland maar is nu helemaal naar Australië gebracht. “Voor ons is dit voertuig van onschatbare waarde”, zeggen ze.

De 25-jarige Fatima Dyczynski uit Duitsland studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek in het Nederlandse Delft. Ze was op 17 juli 2014 met vlucht MH17 op weg naar Kuala Lumpur. Daar zou ze overstappen naar Perth, waar haar ouders wonen. In de Australische stad zou ze stage gaan lopen bij IT-bedrijf IBM.

Haar auto, een BMW cabrio, parkeerde ze bij vertrek op de luchthaven Schiphol in Amsterdam. Daar bleef hij al die tijd staan.

Haar vader en moeder zeggen maandag in Australische media dat de auto in april vorig jaar was teruggevonden. Hij bleek nog altijd in Amsterdam geparkeerd te staan. Het was moeilijk om de auto in Australië geregistreerd te krijgen, maar het lukte dankzij hulp van politici, ambtenaren en IBM, zeggen ze.

De Nederlandse tak van IBM bevestigt dat een auto op verzoek van de nabestaanden naar Australië is verscheept, maar doet er verder geen mededelingen over.

Vlucht MH17 vertrok op 17 juli 2014 in Nederland. De Maleisische Boeing werd boven Oekraïne neergehaald met een Buk-raket. Alle 298 inzittenden kwamen om. De 25-jarige Fatima Dyczynski was een van hen.