Stephanie had een heel luxueus leventje voor een schoonheidsspecialiste, nu blijkt één wit poeder haar wel erg veel te hebben opgeleverd

Stephanie Nelson had een geheim compartiment in de koffer van haar wagen. Foto: NCA

Stephanie Nelson hield er ondanks haar jonge leeftijd, ze is pas dertig, een exuberante levensstijl op na. Ze was nochtans niet van rijke komaf. En haar zaak draaide wel goed, maar niet dat ze er fortuinen aan overhield. Nu blijkt waarom ze in een gigantische villa leefde, in de duurste restaurants dineerde en verschillende malen per jaar exotische reizen maakte.

Stephanie Nelson is eigenaar van Porsche Cosmetics, woonde in een luxehuis in Wilmslow en postte tientallen foto’s op sociale media over haar reizen naar exotische droombestemmingen. Daarbij poseerde in de duurste hotels en op de grootste en meest exclusieve jachten.

Als onderdeel van een groot onderzoek van het National Crime Agency besloten speurders haar levenswandel onder de loep te nemen. Onder meer via telefoontap kwamen ze er al snel achter dat het niet alleen schoonheidsbehandelingen waren die haar levensstijl financierden. Ze had een bijbaantje dat haar veel meer opleverde. Nelson deed in drugs. Cocaïne meer bepaald. Ze kocht en verkocht. Niet meer per gram of vijf gram maar per kilo.

Toch wilden onderzoekers haar op heterdaad kunnen betrappen. Dus werd ze wekenlang geschaduwd.

Stephanie Nelson Foto: NCA

Tot ze tegen de lamp liep. In haar haar Hyundai iX35 werd 15 kilogram zuivere cocaïne gevonden. De drugs zaten verborgen in een geheime ruimte onder de koffer. Speciaal gemaakt om te smokkelen, waardoor aangenomen wordt dat het niet haar eerste levering was.

Stephanie Nelson was een parkeergarage in het graafschap Kent ingereden, waar ze een geheime ontmoeting had met ene John Markham, een bekende in het drugsmilieu.

Speurders zagen hoe twee zware tassen werden overgeladen van een wit busje naar de koffer van de wagen van de schoonheidsspecialiste. Daarop lieten de agenten haar vertrekken om de wagen iets verder klem te rijden.

Met haar glimlach probeerde ze de agenten eerst nog te doen geloven dat ze helemaal niet zenuwachtig was en dat ze niets te verbergen had.

Maar nog voor een opgevorderde drugshond ter plaatse was, werden de drugs al ontdekt. De straatwaarde wordt op zo’n 1,5 miljoen euro geraamd.

Beslag

Nelson gaat nu voor tien jaar de cel in. Maar het onderzoek stopt niet. Financiële speurders gaan nu haar financiën volledig uitpluizen. Er is intussen beslag gelegd op al haar eigendommen en klanten van haar schoonheidsinstituut zullen voorlopig elders moeten gaan om hun nagels te laten vijlen of hun bikinilijn te laten bijwerken.