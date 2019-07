P-magazine publiceert nieuwe belastende mail over Kris Van Dijck: “Volgende week kan ik je eens lekker verwennen”

P-magazine heeft maandag op zijn website een nieuwe belastende mail over Kris Van Dijck (N-VA) gepubliceerd. In het artikel komt de gewezen zaakvoerder van ‘escort Lynn’ aan het woord, die zegt dat ze “makkelijk 25.000 euro per maand verdiende”, waardoor haar financiële situatie volgens hem allesbehalve “precair” was.

LEES OOK. Kris Van Dijck vroeg tussenkomst voor haar “precaire financiële situatie”, maar had ‘escort Lynn’ dat geld eigenlijk wel nodig? (N+)

Daarnaast publiceert P-magazine ook een screenshot van een e-mail die de escortdame naar Kris Van Dijck verstuurde. Ze zegt daarin dat ze ziek thuis zat, maar ze bedankt hem ook “voor de Mutualiteit”, waardoor ze “vanaf deze maand +/- 1.800 euro” kon ontvangen. “Volgende week zal ik wel beter zijn en kan ik je eens lekker verwennen”, voegt de callgirl er aan toe. Of de e-mail authentiek is, kon maandag niet bevestigd worden. De raadslieden van Kris Van Dijck wensen niet te reageren. De politicus zelf was niet bereikbaar voor een reactie. Ook de advocaat van ‘escort Lynn’ was maandag niet bereikbaar.