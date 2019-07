Hoe de nieuwe koningin van Europa haar troon dreigt te verliezen nog voordat ze is gekroond

De Duitse conservatieve politica Ursula von der Leyen heeft al de steun van de Europese regeringsleiders om de nieuwe commissievoorzitter te worden. Maar dinsdagavond wacht haar de moeilijkste horde. Dan moet ze een meerderheid van het Europees Parlement achter zich krijgen. Het is lang niet zeker of ze dat haalt. Want onbesproken is ze allerminst.