Ongenodigde gast verstoort vakantie van vriendinnen: “Dat komt ervan als je koekjes bakt”

De Amerikaanse Randi was samen met een vriendin naar Lake Tahoe in de Amerikaanse staat Nevada afgezakt voor een rustige vakantie in een hutje in het bos. Het vakantieplezier werd echter verstoord toen er een ongenodigde gast opdaagde, die koste wat het kost naar binnen wilde: een beer. De verschrikte reactie van Randi gaat intussen de wereld rond en werd al talloze keren bekeken, maar er brandt één vraag op ieders lippen: Wie is Angela en hoe in godsnaam kan zij haar vriendin beschermen tegen een beer?