Helft van ouders spaart jaarlijks 821 euro per kind

Ruim de helft van de ouders spaart jaarlijks gemiddeld 821 euro per kind. In totaal zet 77 procent van de ouders iets aan de kant voor de kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van bank- en verzekeringsgroep Argenta.

Net geen zeventig procent kiest ervoor om maandelijks wat te sparen. Meestal gebeurt dat nog met de klassieke spaarrekening. In slechts 25 van de gevallen wordt voor een andere spaarmethode gekozen zoals kasbons, termijnrekeningen of een tak 21-spaarrekening. Dat laatste is een spaarproduct op (middel)lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het moment waarop de kinderen het geld daadwerkelijk krijgen, ligt doorgaans tussen de 18 en 24 jaar. Slechts in 6 procent van de gevallen gebeurt dat na het vijfentwintigste levensjaar.