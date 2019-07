Deli maakt indruk bij Club Brugge in oefenmatch tegen Union

Na een zege tegen Heracles, een nederlaag tegen AZ, en een draw tegen Lokomotiva Zagreb, kon Club gisteren zijn voorlaatste oefenmatch opnieuw winnen van Union. In stadion De Taeye in Heist-aan-Zee werd het 3-2.

Van de Brugse aanwinsten kwam enkel Amadou Sagna niet in actie. David Okereke stond voor het eerst in de basis. Hij toonde dat hij een bal kan bijhouden, maar mist nog scherpte in de zestien. Van de nieuwkomers maakt Simon Deli de beste indruk. De linksvoetige verdediger toonde zich onverzettelijk in de duels en scoorde ook één van de goals, een kopslag na een corner.

Club was in een 4-3-3-opstelling baas tot Amrabat als laatste man de bal verloor en Niakaté de openingsgoal maakte. De Marokkaanse Nederlander maakte later zijn fout goed met het knapste doelpunt van de partij: een verwoestende uithaal van buiten de zestien. Mechele had eerder de Bruggelingen langszij gebracht met de kop na een hoekschop. In de tweede helft kreeg de 17-jarige Ignace Van der Brempt als enige youngster speelminuten. Hij speelde rechts op het middenveld in een opstelling met twee spitsen – Vossen en Rezaei.

Nieuwe tester

Vrijdag houdt Club zijn generale repetitie voor het nieuwe seizoen. Het ontvangt dan in het kader van de Brugse Metten Sporting, de nummer drie van de Portugese Primeira Liga. Deze week streek met de verdedigende middenvelder Mamadou Diatta nog een tester neer in het oefencomplex van Club.

Club Brugge: Letica; Cools (46’ Mata), Mechele (46’ Mitrovic), Deli (60’ Kossounou), Sobol (60’ Peres); Amrabat (46’ Rits), Vormer (60’ Schrijvers), Vanaken (60’ Rezaei); Vlietinck (55’ Van der Brempt), Okereke (60’ Vossen), Danjuma (60’ Openda)

Doelpunten: 21’ Niakaté (0-1); 31’ Mechele (1-1); 34’ Deli (2-1); 36’ Amrabat (3-1); 58’ Young (3-2)

INFO

2