Trump reageert op aantijgingen van racisme na tweets: “Het kan me niet schelen, mensen geven me gelijk”

Donald Trump heeft gereageerd op de beschuldigingen dat hij een racist is. De president van de Verenigde Staten riep enkele vrouwelijke parlemenstleden op om “terug te keren naar hun eigen land” in een reeks tweets. De geviseerde vrouwen zien in de tweets het ultieme bewijs dat Trump een racist is, en een einde wil maken aan de diversiteit in de VS. De president toonde eerder al aan dat hij niet onder de indruk is, maar tijdens een persmoment op het Witte Huis pareerde hij de kritiek opnieuw: “Het kan me niet schelen omdat veel mensen me gelijk geven .”