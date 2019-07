Amerikaanse neonazi krijgt tweede keer levenslang

Een Amerikaan met nazisympathieën is maandag voor een tweede keer veroordeeld tot levenslang. James Fields (22) reed met zijn auto in op een groep antiracistische actievoerders in 2017 in Charlottesville. Daarbij vielen één dode en een dertigtal gewonden. Een federale rechtbank veroordeelde Fields al eens tot levenslang op 28 juni. Nu veroordeelde de rechter van de staat Virginia hem nogmaals voor de aanklachten van de staat, waaronder de moord op actievoerster Heather Heyer (32). Op 12 augustus 2017 nam Fields deel aan een bijeenkomst van extreemrechtse groeperingen in Charlottesville. Hij reed er een groep pacifistische tegenbetogers aan en bracht zo ook Heyer om. Volgens de aanklacht had hij verschillende accounts op sociale media waarop hij zijn steun betuigde aan het blanke racisme en aan het Derde Rijk. Hij pleitte voor geweld tegen zwarten en Joden. Het drama choqueerde niet alleen de VS. President Donald Trump kreeg kritiek omdat hij in eerste instantie weigerde om de extremistische militanten te veroordelen.