Björn Engels voor 5 jaar en 10 miljoen euro naar Aston Villa

Björn Engels (24) heeft de Engelse transfer waar hij allang van droomt te pakken. De rijzige verdediger ruilt het Franse Stade Reims voor Aston Villa, waar hij gisteren tekende voor vijf seizoenen. De promovendus in de Premier League betaalt zo’n 10 miljoen euro voor de Belg en stelt hem snel voor.

Engels is zijn carrière aan het uitbouwen. Het afgelopen seizoen was hij een sterkhouder in de defensie van Reims. Hij betwistte 31 matchen en was daarin goed voor één goal en één assist. De Franse nummer acht lichtte daarop zijn aankoopoptie bij het Griekse Olympiakos Athene en verkoopt hem nu alweer door met flinke winst. Bij Olympiakos had Engels na zijn transfer vanuit Brugge nooit een succesverhaal geschreven.

Aston Villa mikt duidelijk op de Belgische/Brugse markt. The Villans haalden eerder deze zomer al spits Wesley Moraes voor 25 miljoen weg bij Club Brugge en zetten ook nog druk om Marvelous Nakamba weg te halen uit Jan Breydel.