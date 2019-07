Tom De Sutter baalt dat Oostende aan hem twijfelde: “Zijn Vargas en Neto wél zekerheden, misschien?”

Tom De Sutter (34) is begonnen aan de trainingen bij zijn nieuwe club Knokke FC in 1ste amateur. De spits had nochtans een mondeling akkoord met KV Oostende om er zijn contract te verlengen, maar KVO vond uiteindelijk dat hij geen 90 minuten meer aankon. Al wat ouder, af en toe een blessure en iets minder fit. “Ik droomde nochtans van 100 goals in eerste klasse”, zegt De Sutter.