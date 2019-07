Duitse “Dokter Dood” krijgt twee jaar voorwaardelijk

Klaus Ross behandelde in 2016 kankerpatiënten in het Duitse dorpje Bracht, vlak bij de zuidoostelijke Nederlandse stad Roermond. Twee vrouwen en een man overleden na die behandeling. Onder hen dus ook Leentje Callens, een vrouw uit Beveren. De drie kankerpatiënten waren naar de “natuurarts” getrokken in de hoop hun kanker te kunnen overwinnen. Maar ze werden alle drie nog zieker. Leentje Callens stierf een tweetal weken na haar behandeling.

Volgens justitie was dat het gevolg van een overdosis van het alternatieve middel 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer. Dat preparaat kreeg in 2016 geen goedkeuring als geneesmiddel, ook al was het gebruik ervan niet strikt verboden. Volgens de Duitse justitie had Ross een ongeschikte weegschaal gebruikt en het middel veel te hoog gedoseerd. “Hij ging om met een levensgevaarlijke stof”, klonk het op het proces. Na de bekendmaking van de strafmaat barstte de arts in tranen uit en verklaarde hij “vreselijk veel spijt te hebben” van wat er was gebeurd.(mkm)