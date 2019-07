Antwerp en AA Gent wachten af: wat beslist UEFA over Mechelen?

De deadline van 15 juli is voorbij. De Pro League had van de UEFA graag gehoord hoe het nu zit met de Belgische tickets voor Europees voetbal, want volgende week donderdag moet óf Antwerp óf AA Gent al aan de bak in de Europa League-voorrondes tegen het Roemeense Viittorul. Dat hangt af van de eventuele Europese uitsluiting van KV Mechelen wegens matchfixing.

De beslissing van de UEFA laat op zich wachten. De Europese voetbalbond hoorde Malinwa wel al in de zaak Propere Handen. Als de UEFA niet ingrijpt en de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) afwacht, zal het Antwerp zijn dat volgende week de Europa League ingaat. Gent blijft dan met lege handen achter. Als het BAS dan later oordeelt dat Mechelen echt geen Europees voetbal mag spelen, is het niet ondenkbaar dat ons land gewoon dat rechtstreekse ticket voor de poulefase van de Europa League verliest.