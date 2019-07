Everton neemt Engelse international Fabian Delph over van Manchester City

De Engelse international Fabian Delph (20 caps) verkast in de Premier League van Manchester City naar Everton. De 29-jarige middenvelder, die ook als linksback uit de voeten kan, tekende maandag een contract voor drie jaar in Liverpool.

“Iedere keer dat ik tegen Everton heb gespeeld, of het nu thuis of uit was, viel de passie van de fans me op”, zegt Delph op de website van zijn nieuwe werkgever. “De fans van Everton lijken voetbal te begrijpen en ze steunen het team echt.”

Everton legt 11 miljoen euro op tafel voor de transfer. Bij City waren zijn speelkansen erg afgenomen door de komst van de Spaanse middenvelder Rodri, die voor 70 miljoen euro werd overgenomen van Atletico Madrid.

Delph is afkomstig uit de jeugdopleiding van Leeds United, waar hij in 2006 ook zijn debuut maakte. Daarna speelde hij jarenlang voor Aston Villa (2009-2015), dat hem in 2015 voor zo’n 9 miljoen euro naar City liet gaan. Hij heeft zich al aangesloten bij het trainingskamp van Everton in het Zwitserse Verbier. .

# Belga context ## Related picture(s) [Premier League - FBL - ENG - PR - MAN CITY...]

## Related link(s) [Premier League - Link naar website Manches...]

[Premier League - Link naar website Everton]

View full context on [BelgaBox]

(belga)