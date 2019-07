CLUBNIEUWS. Club en Nakamba op ramkoers, Genk weigert bod op Berge

Club Brugge en Marvelous Nakamba (25) liggen op ramkoers, KRC Genk heeft een bod op Sander Berge afgewimpeld en Anderlecht is één van zijn overbodige spelers kwijt. Het clubnieuws van onze eersteklassers in een notendop.

CLUB BRUGGE. Nakamba schopt keet

Club Brugge en Marvelous Nakamba (25) liggen op ramkoers. De Zimbabwaan meldde zich gisteren niet zoals afgesproken op training na zijn passage in de Afrika Cup. Hij vindt dat Club moeilijk doet omtrent zijn transfer naar ­Aston Villa en zit in Parijs. Blauw-zwart blijft rustig en wacht een akkoord af met de Engelsen. Ondertussen vertrok wel een aangetekend schrijven richting Nakamba.

Aston Villa wil na Wesley nog een tweede Club-speler aan zich binden, maar biedt vooralsnog te laag. Nakamba moet ongeveer 12 miljoen kosten, terwijl Aston Villa momenteel maar 10 miljoen biedt. Club Brugge kent de wens van de middenvelder en wil meewerken aan een transfer, maar niet tegen elke prijs. Clement is een grote fan van Nakamba en ziet een belangrijke rol voor hem weggelegd in het systeem komend seizoen. De afwezigheid van Nakamba doet vooralsnog geen alarmbellen afgaan in Brugge – daar weet men dat makelaars ook hun invloed hebben uitgeoefend op hem. Er vertrok gisteren wel een aangetekend schrijven naar zijn thuisadres, om hem op de plichten van zijn contract te wijzen. Of Nakamba die brief zal lezen, is twijfelachtig. Hij vertoeft momenteel in Parijs bij zijn makelaar in afwachting van een transfer. In het kamp van de Zimbabwaan klinkt het dat een transfer naar Aston Villa snel rond kan zijn. Club wacht de situatie af en zal de komende dagen, als Nakamba wegblijft, zijn belangen verdedigen via de juridische weg.

Ook voor Danjuma blijven er ploegen opduiken, waarvan Parma – via een huurconstructie met Inter – het concreetst is. Bij Club heeft men echter nog niets van de Italianen gehoord.

KRC GENK. Bod op Berge geweigerd

Ruslan Malynovskyi is op weg naar Atalanta Bergamo voor dertien miljoen euro, maar bij RC Genk kwam ook een bod binnen op Sander Berge (21). Sheffield United, promovendus in de Premier League, deed een voorstel, maar de Noorse middenvelder voelt niets voor een transfer naar een neo-eersteklasser. Berge wil zijn carrière voortzetten bij een club van een hogere rangorde. RC Genk op zijn beurt wil meewerken aan een vertrek, maar alleen aan de juiste prijs. Aangezien sportief directeur Dimitri de Condé al aangaf dat Berge de grootste uitgaande transfer ooit moet worden bij de Limburgers, is het prijskaartje niet min. Trossard verkaste naar Brighton and Hove Albion voor twintig miljoen euro.

ANDERLECHT. Nkaka verhuurd aan Almeria

De afslanking gaat voort bij Anderlecht. Kara Mbodj is definitief op weg naar Qatar en Anderlecht verhuurt ook Aristote Nkaka (23) aan de Spaanse tweedeklasser Almeria. De defensieve middenvelder speelde geen officiële minuut voor RSCA. Hij werd in 2018 voor 1 miljoen euro gekocht van KV Oostende, maar werd daar afgelopen seizoen ook nog gestald. Nkaka haalde nooit het niveau voor paars-wit en wordt nu verhuurd. Hij verkiest Almeria boven Turkse en Belgische ploegen.

CERCLE BRUGGE. Lepoint nog niet naar Cercle

Cercle Brugge aast op Christophe Lepoint (34), die in de winter nog mocht vertrekken bij Kortrijk, maar nu willen de Kerels hem niet meer laten gaan. Nochtans is hij in 2020 einde contract. “We willen Christophe niet meer kwijt, want hij heeft zijn meerwaarde al bewezen”, aldus Kortrijk-manager Matthias Leterme.

STVV. Echt in gang geschoten met Suzuki

De motor van STVV komt op toerental. Gisteren werd op Stayen de zesde zomeraanwinst aangekondigd: Yuma Suzuki (23). De Japanse spits komt over van Kashima Antlers in zijn thuisland en tekent na zijn medische tests een meerjarig contract. Hoeveel STVV betaalt, is niet bekend, maar de Japanse aanvaller moet Yohan Boli doen vergeten, voor wie veel interesse is. Suzuki was in 151 matchen voor Kashima Antlers goed voor 45 goals en 23 assists én hij won al de Aziatische Champions League, maar was vorig seizoen lange tijd out met een hamstringblessure.