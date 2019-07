Lukaku wil deze week duidelijkheid over Inter

Zaterdag staat in Singapore de oefenmatch Inter-Manchester United geprogrammeerd. Tegen dan wil Romelu Lukaku (26) graag weten bij welke van die twee clubs hij volgend seizoen gaat voetballen. Voorlopig traint de spits uit voorzorg niet mee bij Man United, waar hij geen toekomst meer ziet onder Solskjaer. De coach kiest voor Rashford, Lukaku blijft maar herhalen dat hij naar Inter wil. Daar is het evenwel wachten op de uitgaande transfer van Mauro Icardi naar Juventus. Komt die rond – Juve-coach Antonio Conte verzekert van wel –, dan kunnen de Milanezen dat geld aanwenden om Lukaku te halen. Bij Inter wordt de Rode Duivel in principe de duurste transfer ooit en zal hij de 46 miljoen van Christian Vieri verpulveren. Dit wordt met andere woorden een beslissende week.